لقجع يقدم ملف المغرب لإستضافة ” الكان ” في عشرة دقائق

2023-09-26 / 23:50
11
هبة بريس _ رياضة

سيتولى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تقديم الملف المغربي المتعلق باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 غدا الاربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالقاهرة.

و سيكون امام لقجع مدة 10 دقائق لعرض الملف المغربي الذي حسم منذ مدة تنظيم كان 2025 ، على المكتب التنفيذي للكاف و ذلك قبل المرور لعملية التصويت.

يذكر أن المنافس الوحيد للمغرب على شرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 هو زامبيا، و ذلك بعد هروب الجزائر

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر التحملات وأنا فخور بهم”

رئيس الكاف: “المغرب وفر أكثر ما فرضناه في دفتر…

2023-09-27 / 13:19
Photo of ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2027

ملف كينيا وأوغندا وتنزانيا يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا…

2023-09-27 / 13:02
Photo of موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون بطولة عالمية”

موتسيبي: “المغرب سينظم أفضل نسخة لكأس إفريقيا و ستكون…

2023-09-27 / 12:52
Photo of موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان 2025”

موتسيبي: “كل الأعضاء صوتوا على ملف المغرب لتنظيم كان…

2023-09-27 / 12:46
Photo of المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

المغرب يفوز باستضافة بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025

2023-09-27 / 12:05
Photo of مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا لتنظيم الحدث العالمي

مونديال 2030.. إفريقيا تدعم المغرب و كان 2025 بروفا…

2023-09-27 / 11:34
Photo of لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب أي ملعب لكل منتخب في الكان

لأول مرة في إفريقيا.. المغرب قدم 24 ملعبا للتداريب…

2023-09-27 / 11:24
Photo of “كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم بطولة أفريقيا

“كان 2025”.. هاته هي الملاعب التي قدمها المغرب لتنظيم…

2023-09-27 / 11:13
Photo of صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و ستكون نسخة 2025 مميزة”

صحف مصر: “المغرب تقدم بست ملاعب عالية الجودة و…

2023-09-27 / 11:12
Photo of رئيس الجامعة النيجيرية: “المغرب نال ثقة كل المصوتين و هو الأجدر بتنظيم كان 2025”

رئيس الجامعة النيجيرية: “المغرب نال ثقة كل المصوتين و…

2023-09-27 / 11:05

‫11 تعليقات

  2. الحمد لله بلدنا المغرب يتوفر على كل المؤهلات لعرض هذا الملف لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ..

  7. الأفضل أن نقدم ملفنا جديدا وليس لملأ الفراغ دولة أخرى مثل الجزائر كان من الأفضل أن نقدم لها يد العون والمساعدة ..

  8. الجزائر تنافس بخمس ملاعب مغطاة كليا بدون مضمار و لوحات إشهارية مضيئة قديمة وأرضية غير معشوشبة..

  9. المشكل عندنا هو أن المنتخب الوطني المغربي متوسط جدا في لاعبه والملاعب جاهزة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق