لقجع يقدم ملف المغرب لإستضافة ” الكان ” في عشرة دقائق
هبة بريس _ رياضة
سيتولى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تقديم الملف المغربي المتعلق باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 غدا الاربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالقاهرة.
و سيكون امام لقجع مدة 10 دقائق لعرض الملف المغربي الذي حسم منذ مدة تنظيم كان 2025 ، على المكتب التنفيذي للكاف و ذلك قبل المرور لعملية التصويت.
يذكر أن المنافس الوحيد للمغرب على شرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 هو زامبيا، و ذلك بعد هروب الجزائر
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
ان شاء الله ملف مقبول ..
الحمد لله بلدنا المغرب يتوفر على كل المؤهلات لعرض هذا الملف لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ..
الرجل المناسب في المكان المناسب كل التوفيق والنجاح للمغرب ..
نتمنى حظ سعيد لبلدنا المغرب لتنظيم هاته التظاهرة الرياضية الكبيرة..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
الحمد لله الملاعب الرياضية بالمغرب جاهزة نتمنى التوفيق ان شاء الله..
الأفضل أن نقدم ملفنا جديدا وليس لملأ الفراغ دولة أخرى مثل الجزائر كان من الأفضل أن نقدم لها يد العون والمساعدة ..
الجزائر تنافس بخمس ملاعب مغطاة كليا بدون مضمار و لوحات إشهارية مضيئة قديمة وأرضية غير معشوشبة..
المشكل عندنا هو أن المنتخب الوطني المغربي متوسط جدا في لاعبه والملاعب جاهزة..
بالتوفيق والنجاح للمغرب ..
شحال زوينة هاذ كلمة هروب…. عجباتني…