لقجع يقدم ملف المغرب لإستضافة ” الكان ” في عشرة دقائق

2023-09-26 / 23:50
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هبة بريس _ رياضة

سيتولى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تقديم الملف المغربي المتعلق باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 غدا الاربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالقاهرة.

و سيكون امام لقجع مدة 10 دقائق لعرض الملف المغربي الذي حسم منذ مدة تنظيم كان 2025 ، على المكتب التنفيذي للكاف و ذلك قبل المرور لعملية التصويت.

يذكر أن المنافس الوحيد للمغرب على شرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 هو زامبيا، و ذلك بعد هروب الجزائر

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