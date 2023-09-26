لقجع يقدم ملف المغرب لإستضافة ” الكان ” في عشرة دقائق
هبة بريس _ رياضة
سيتولى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تقديم الملف المغربي المتعلق باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 غدا الاربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالقاهرة.
و سيكون امام لقجع مدة 10 دقائق لعرض الملف المغربي الذي حسم منذ مدة تنظيم كان 2025 ، على المكتب التنفيذي للكاف و ذلك قبل المرور لعملية التصويت.
يذكر أن المنافس الوحيد للمغرب على شرف تنظيم أمم إفريقيا 2025 هو زامبيا، و ذلك بعد هروب الجزائر
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