كأس الرابطة الإنجليزية.. الزروري يتألق ويقود بيرنلي للفوز

2023-09-26 / 23:17
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هبة بريس _ رياضة

فاز بيرنلي على سالفورد سيتي (القسم الرابع) بنتيجة 4 أهداف مقابل صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بفضل أداء استثنائي من الدولي المغربي أنس الزروري، صاحب ثلاث تمريرات حاسمة.

وسيطر نادي البريميرليغ سريعا على المباراة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 11 برأسية من ساندر بيرغ، الذي تابع ركلة ركنية من الزروري.

وبعد أقل من عشر دقائق قدم أسد الأطلس تمريرة عميقة إلى جاكوب برون لارسن الذي نجح في خداع يقظة الحارس (الدقيقة 20). وواصل بيرنلي ضغطه، ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث قبل مرور نصف ساعة عبر دارا أوشي.

وفي الشوط الثاني، عزز رجال فينسنت كومباني تقدمهم المريح في الدقيقة 81 عن طريق ويلسون أودوبيرت، بتمريرة مثالية من الزروري.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأربعاء، عقب اللقاء الأخير من الجولة الحالية بين نيوكاسل ومانشستر سيتي.

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