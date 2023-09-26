يوفنتوس يتقدم للمركز الثاني بهدف ميليك في مرمى ليتشي

2023-09-26 / 23:10
0
هبة بريس _ رياضة

فاز يوفنتوس 1-صفر بملعبه على ليتشي اليوم الثلاثاء بهدف أركاديوش ميليك في الدقيقة 57 ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتنفست الجماهير صاحبة الضيافة الصعداء حين هز ميليك الشباك من مسافة قريبة.

وعبرت جماهير يوفنتوس علنا عن إحباطها من أداء الفريق بعد أن انتهى الشوط الأول الممل بدون أهداف حيث كانت تسعى لتعويض هزيمة منكرة 4-2 يوم السبت أمام ساسولو.

وأكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصول محمد كابا على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعمد السقوط.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلان الذي يستضيف ساسولو غدا الأربعاء. ويحتل ليتشي المركز الرابع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس الرابطة الإنجليزية.. الزروري يتألق ويقود بيرنلي للفوز

كأس الرابطة الإنجليزية.. الزروري يتألق ويقود بيرنلي للفوز

2023-09-26 / 23:17
Photo of نيمار يطالب إدارة الهلال بإقالة المدرب

نيمار يطالب إدارة الهلال بإقالة المدرب

2023-09-26 / 22:41
Photo of توخيل يختبر مزراوي في مركز جديد أمام مونستر ضمن كأس ألمانيا

توخيل يختبر مزراوي في مركز جديد أمام مونستر ضمن…

2023-09-26 / 21:46
Photo of الـ”يويفا” يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي يورو 2028 و2032

الـ”يويفا” يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي يورو 2028 و2032

2023-09-26 / 21:34
Photo of ” يوسف السفري” يقدم استقالته من تدريب نادي قطر

” يوسف السفري” يقدم استقالته من تدريب نادي قطر

2023-09-26 / 20:32
Photo of الأمم المتحدة تنتقد حظر الحجاب على الرياضيات الفرنسيات

الأمم المتحدة تنتقد حظر الحجاب على الرياضيات الفرنسيات

2023-09-26 / 19:23
Photo of بالفيديو.. النصيري يستعيد تألقه بهدف أمام ألميريا في الدوري الإسباني

بالفيديو.. النصيري يستعيد تألقه بهدف أمام ألميريا في الدوري…

2023-09-26 / 18:15
Photo of كردادي في حوار حصري :”إنجازي في بطولة العالم كان حلما.. وهكذا سأستعد لأولمبياد باريس 2024″

كردادي في حوار حصري :”إنجازي في بطولة العالم كان…

2023-09-26 / 17:55
Photo of رسميا.. الجزائر تنسحب من سباق استضافة كأس أمم إفريقيا

رسميا.. الجزائر تنسحب من سباق استضافة كأس أمم إفريقيا

2023-09-26 / 14:25
Photo of اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة

اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة

2023-09-26 / 13:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق