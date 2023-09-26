نيمار يطالب إدارة الهلال بإقالة المدرب

هبة بريس

طالب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس من منصبه، وذلك بسبب مشادة وقعت بينهما.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن نيمار غير سعيد للغاية ببداية مغامرته مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدرب البرتغالي للفريق الهلالي انتقد نجم برشلونة السابق، بسبب سلوكه السيئ داخل الملعب، مؤكدة أن ردة فعل البرازيلي تجاه مدربه لم تكن جيدة على الإطلاق.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإسبانية، فإن لاعب باريس سان جيرمان السابق طلب من إدارة الهلال إقالة خورخي جيسوس سريعا.

لكن نيمار لم يقف صامتا أمام هذه التقارير، فرد بغضب شديد، بعدما رددت صحيفة “سبورت” هذه المزاعم، فكتب في تعليقه عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “كذب، عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الشائعات، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين لا ينبغي عليها أن تقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة”.

وأضاف: “بكل احترام أطلب منكم التوقف عن هذا، لأنها تصرفات تنم عن الكثير من عدم الاحترام”.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي اتحاد جدة صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

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