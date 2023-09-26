توخيل يختبر مزراوي في مركز جديد أمام مونستر ضمن كأس ألمانيا

2023-09-26 / 21:46
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اختبر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ لاعبه الدولي المغربي في مركز جديد أمام مونستر، في المباراة التي فاز فيها العملاق البافاري بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دور الـ 32 من كأس ألمانيا.

ووظيف توخيل لاعبه نصير مزراوي في مركز المدافع الأوسط، وقد نجح اللاعب في القيام بمهامه على أكمل وجه، رغم أنها المرة الأولى التي يلعب فيها في هذا المركز.

وشارك مزراوي كأساسي من جانب بايرن ميونيخ ولعب 90 دقيقة كمدافع أوسط، حيث لمس الكرة 139 مرة، وبلغت دقة تمريراته 92 في المائة، وربح 6 نزالات ثنائية من أصل 8، وقام بمراوغة ناجحة واحدة، كما تحصل على تنقيط 7.7 وفقا لمؤشر “سوفا سكور”.

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