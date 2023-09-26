جريمة قت.ل بمولاي يعقوب.. تلميذ يضع حدا لزميله بمنطقة رأس الماء

2023-09-26 / 21:37
0
ع محياوي _ هبة بريس

توفي تلميذ بالسنة الأولى بالثانوية الإعدادية الحسن الأول بمنطقة رأس الماء يوم أمس الإثنين، بجماعة عين الشقف بمولاي يعقوب، متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في نزاع نشب مع زميله بضربة بيده على مستوى القلب ليرتطم رأسه بحجرة على الأرض وضعت له حدا لحياته ، أثناء سيرهما في اتجاه مسكنيهما بالقطب الصناعي الزليليك بعد نهاية الحصة الدراسة المسائية مع السادسة والنصف.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك “ع. م” صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة ، لمعرفة حيثيات وظروف هذه الجريمة التي وقعت أمام أعين التلاميذ الذين حاولوا إسعاف الضحية بعد سقوطه أرضا، دون جدوى لينقل على متن سيارة إسعاف توفي أثناء نقله صوب المستشفى .

وأوقفت مصالح الدرك بالمنطقة الجاني في ظرف وجيز ووضعته تحت الملاحظة لفائدة البحث الذي يجرى معه والإستماع إليه في محضر قانوني قبل عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 23 ق__تيلا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

23 ق__تيلا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

2023-09-26 / 18:22
Photo of جــ..ــثة متحللة بشباك صيد تستنفر أمن الحسيمة

جــ..ــثة متحللة بشباك صيد تستنفر أمن الحسيمة

2023-09-24 / 20:45
Photo of تطوان..ستيني يـ..ـنهي حياته شـ..ـنقا ببوعنان

تطوان..ستيني يـ..ـنهي حياته شـ..ـنقا ببوعنان

2023-09-23 / 19:43
Photo of وزير النقل: عدد القتلى بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ31%

وزير النقل: عدد القتلى بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع…

2023-09-23 / 17:17
Photo of فاس : عون سلطة فوق القانون يتسبب في ق..تل مواطن بحادث سير مؤسف .

فاس : عون سلطة فوق القانون يتسبب في ق..تل…

2023-09-20 / 19:48
Photo of “خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء

“خلاف” بسيط ينتهي بجريمة قتل بالبيضاء

2023-09-19 / 18:12
Photo of 17 قت.يلا و2223 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

17 قت.يلا و2223 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-09-19 / 17:14
Photo of الجديدة.. زوج يجهز على زوجته بـ”حجرة” ويرديها قت.يلة

الجديدة.. زوج يجهز على زوجته بـ”حجرة” ويرديها قت.يلة

2023-09-19 / 13:38
Photo of رمى نفسه من الطابق الثالث.. ثلاثيني يضع حدا لحياته

رمى نفسه من الطابق الثالث.. ثلاثيني يضع حدا لحياته

2023-09-19 / 09:34
Photo of شاب يهدد بإحراق نفسه داخل وكالة للقروض بطنجة

شاب يهدد بإحراق نفسه داخل وكالة للقروض بطنجة

2023-09-18 / 14:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق