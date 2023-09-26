جريمة قت.ل بمولاي يعقوب.. تلميذ يضع حدا لزميله بمنطقة رأس الماء

ع محياوي _ هبة بريس

توفي تلميذ بالسنة الأولى بالثانوية الإعدادية الحسن الأول بمنطقة رأس الماء يوم أمس الإثنين، بجماعة عين الشقف بمولاي يعقوب، متأثرا بجروح بليغة أصيب بها في نزاع نشب مع زميله بضربة بيده على مستوى القلب ليرتطم رأسه بحجرة على الأرض وضعت له حدا لحياته ، أثناء سيرهما في اتجاه مسكنيهما بالقطب الصناعي الزليليك بعد نهاية الحصة الدراسة المسائية مع السادسة والنصف.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك “ع. م” صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة ، لمعرفة حيثيات وظروف هذه الجريمة التي وقعت أمام أعين التلاميذ الذين حاولوا إسعاف الضحية بعد سقوطه أرضا، دون جدوى لينقل على متن سيارة إسعاف توفي أثناء نقله صوب المستشفى .

وأوقفت مصالح الدرك بالمنطقة الجاني في ظرف وجيز ووضعته تحت الملاحظة لفائدة البحث الذي يجرى معه والإستماع إليه في محضر قانوني قبل عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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