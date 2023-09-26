الـ”يويفا” يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي يورو 2028 و2032

2023-09-26 / 21:34
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هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن موعد الإعلان عن مستضيفي بطولتي أمم أوروبا 2028 و2032.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عبر بيان رسمي، إنه سيعلن الدول الفائزة باستضافة نسختي يورو 2028 و2032 في 10 أكتوبر المقبل، وسط العديد من الملفات المقدمة بين المرشحين لاستضافة البطولتين.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا التي تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، خلال الصيف المقبل في الفترة من 14 يونيو إلى 14 تموز يوليو 2024.

وفي سياق منفصل، أعلن “يويفا” تخفيف الحظر الكامل على الفرق الروسية في مسابقاته بعد 18 شهراً من اتخاذ قرار الحظر.

وسيتم السماح للفرق الروسية تحت 17 عاماً بالعودة إلى المسابقات واللعب على أرض محايدة.

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