عمر هلال

هلال عن زلزال الحوز…المغرب تعامل بحزم وجدية وتضامن

2023-09-26 / 21:02
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هبة بريس _ الرباط

قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء في نيويورك، إن المغرب واجه، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبعات الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة بحزم وجدية وتضامن وإرادة.

وأبرز هلال، في كلمة ألقاها باسم المغرب، خلال النقاش العام للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “ومنذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، أعطى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية لتعبئة كل أجهزة الدولة، من قوات مسلحة ملكية، وقطاعات حكومية وسلطات محلية، وقوات عمومية وفرق الوقاية المدنية، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتسريع عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى وتقديم المساعدة للأسر المتضررة والإحداث الفوري للجنة بين-وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وبناء المناطق المتضررة”.

وسجل أن المملكة المغربية مرت، تحت القيادة الفعلية والإشراف المباشر لجلالة الملك، من مرحلة الإنقاذ والإغاثة العاجلة إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعمير للمناطق المتضررة، مضيفا أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية لتفعيل برنامج مدروس، ومندمج وطموح بهدف تقديم جواب قوي ومنسجم وسريع وإرادي لكل تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ12 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى منه كل المناطق المتأثرة وتستهدف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي تم وضعه بعد تشخيص محدد وتقييم مفصل للحاجيات، يضم مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المعنية، مضيفا أنه سيتم تمويل هذا البرنامج متعدد الأبعاد، انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير ا︢ثار الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.

ولاحظ هلال، من جانب آخر، أن جلالة الملك أكد على ضرورة انسجام عملية إعادة الإعمار مع تراث المنطقة وخصائصها المعمارية المتفردة واحترام كرامة الساكنة وعاداتها وأعرافها.

وموازاة مع هذه الإجراءات، يتابع السيد هلال، انخرطت جميع مكونات المجتمع المغربي، داخل الوطن وخارجه، في المجهود الوطني لمساعدة الساكنة المتضررة، إذ أبانت على اللحمة الوطنية القوية والتضامن المترسخ.

وعبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عن شكر وامتنان المملكة المغربية لكافة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات والوزراء الذين عبروا عن مشاعر تضامنهم ودعمهم بعد الزلزال الذي ضرب المغرب، واستعدادهم للوقوف مع المملكة لمواجهة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية.

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