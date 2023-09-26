مدير مؤسسة فرنسية ينتقم من تلاميذ بسبب خلاف مع أحد الآباء ( فيديو )

هبة بريس _ المحمدية

أجج مدير مؤسسة فرنسية بالمحمدية الوضع التربوي بعدما عمد إلى معاقبة تلاميذ مكان آبائهم بسبب خلاف بسيط مع أحد أولياء الأمور .

وعمد مدير المؤسسة الفرنسية كرد فعل انتقامي من الآباء إلى اخراج تلاميذ إلى ساحة المؤسسة والإبقاء عليهم أكثر من ساعة وقوفا وهو اعتبر سلوكا لا تربويا ولا اخلاقيا

وتساءل بعض الآباء عن الإجراءات التي يمكن اتخادها في حق الإدارة المعنية والتي لم تقدم اي توضيحات ماعدا كلمة بسيطة زادت من الاحتقان

وقال أحد الآباء في سؤال واضح ..كيف لمدير مؤسسة أن يقابل خلاف مع أحد أولياء الأمور بالإنتقام مع التلاميذ بالإبقاء عليهم بساحة المؤسسة لأكثر من ساعة ؟

القضية كاملة في الروبوتاج الآتي :

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