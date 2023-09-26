المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب في ذمة الله

هبة بريس _ الرباط

توفي اليوم، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، بعد صراع مع المرض.

وكان المحامي والحقوقي بنيوب عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ 2002، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، وترأس في الولاية الثانية للمجلس بعد التعديل 2007-2011، مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.

كما كان الراحل عضوا سابقا بهيئة الإنصاف والمصالحة ونائبا سابقا لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشغل كذلك منصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومستشار لدى مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان .

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