مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب منه أداء 40 الف درهم
أفادت مصادر متطابقة ان مواطنا يحمل جنسية إحدى الدول العربية الشقيقة و الحليفة أصيب بأعراض حساسية اثناء إقامته بمراكش حيث توجه الى إحدى المصحات الخاصة التي قدمت له الإسعافات الأولية و وصفة طبية ادى على إثرها فاتورة لا تتعدى قيمتها 600 درهم غير انه و في اليوم الموالي توجه الى مصحة أخرى لمتابعة العلاج ليفاجئ بإدخاله للعناية المركزة و مطالبته بمبلغ خمسة عشر الف درهم غير ان المعانات لم تتوقف عند هذا الحد ، اذ رفضت المصحة السماح له بالمغادرة بحجة انه يحتاج تحاليل أخرى و الاستمرار تحت العناية المركزة بمبالغ طائلة حيث تعدت الفاتورة اليوم مبلغ أربعين الف درهم دون السماح له بالمغادرة قبل تأديتها بل و عدم تمكينه من التقرير الطبي .
و علاقة بالموضوع تسائلت فعاليات حقوقية بالمدينة عن نوع الرقابة المفروضة على نوع معين من المصحات خصوصا انها تشغل يدا عاملة و أطباء و اساتذة جامعيين من القطاع العام و كيف تتم عملية مراقبة عدد الساعات التي يشتغلها الأساتذة الجامعيين بالقطاع الخاص بل تسائلت فعاليات أخرى حول كون اساتذة جامعيين شركاء بمصحات خاصة و مدى إثارته للشبهات حول تضارب المصالح و شبهة الاغتناء الغير المشروع معتبرة اشتغالهم بالتجارة يلهيهم عن البحث العلمي الذي يعتبر رسالتهم الأولى التي يتقاضون مقابلها اجرا و هو ما ينعكس على بعض المشفيات الجامعية حيث يشتغل الطلبة الأطباء و المقيمون دون إشراف أستاذ جميعا خصوصا في خدمات حساسة و ضرورية كالمستعجلات.
تعليق واحد
عندنا نتكلم عن الفساد والاستغلال نحن نعرف عن حجم الدمار الذي يخلفه الفساد بالنسبة للبلد والمواطن والاقتصاد الفساد سرطان لا احد يرضاه في جسمه والمغاربة جسم واحد. لا للفساد كيف ما كان نوعه لانه يولد عدم الثقة في الوطن .