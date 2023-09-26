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مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب منه أداء 40 الف درهم

2023-09-26 / 20:21
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفادت مصادر متطابقة ان مواطنا يحمل جنسية إحدى الدول العربية الشقيقة و الحليفة أصيب بأعراض حساسية اثناء إقامته بمراكش حيث توجه الى إحدى المصحات الخاصة التي قدمت له الإسعافات الأولية و وصفة طبية ادى على إثرها فاتورة لا تتعدى قيمتها 600 درهم غير انه و في اليوم الموالي توجه الى مصحة أخرى لمتابعة العلاج ليفاجئ بإدخاله للعناية المركزة و مطالبته بمبلغ خمسة عشر الف درهم غير ان المعانات لم تتوقف عند هذا الحد ، اذ رفضت المصحة السماح له بالمغادرة بحجة انه يحتاج تحاليل أخرى و الاستمرار تحت العناية المركزة بمبالغ طائلة حيث تعدت الفاتورة اليوم مبلغ أربعين الف درهم دون السماح له بالمغادرة قبل تأديتها بل و عدم تمكينه من التقرير الطبي .

و علاقة بالموضوع تسائلت فعاليات حقوقية بالمدينة عن نوع الرقابة المفروضة على نوع معين من المصحات خصوصا انها تشغل يدا عاملة و أطباء و اساتذة جامعيين من القطاع العام و كيف تتم عملية مراقبة عدد الساعات التي يشتغلها الأساتذة الجامعيين بالقطاع الخاص بل تسائلت فعاليات أخرى حول كون اساتذة جامعيين شركاء بمصحات خاصة و مدى إثارته للشبهات حول تضارب المصالح و شبهة الاغتناء الغير المشروع معتبرة اشتغالهم بالتجارة يلهيهم عن البحث العلمي الذي يعتبر رسالتهم الأولى التي يتقاضون مقابلها اجرا و هو ما ينعكس على بعض المشفيات الجامعية حيث يشتغل الطلبة الأطباء و المقيمون دون إشراف أستاذ جميعا خصوصا في خدمات حساسة و ضرورية كالمستعجلات.

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