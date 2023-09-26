صندوق تدبير آثار الزلزال .. المساهمات تناهز 10 ملايير درهم

هبة بريس _ الرباط

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال تناهز، إلى غاية اليوم، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، مبلغ 10 مليار درهم .

وقال الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر، مشيرا إلى أن هذا الرقم تحقق بعد 15 يوما من إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب خاص، تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، حيث سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين.

ويأتي ذلك بعد جلسة عمل مخصصة لدراسة الوضع بعد الزلزال، ترأسها الملك محمد السادس، أعلن خلالها عن فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التضامنية الطوعية للمواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة

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