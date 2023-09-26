الملك محمد السادس

الملك يعزي عاهل البحرين في استشهاد عنصرين من أفراد القوات المسلحة

2023-09-26 / 19:43
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على إثر استشهاد عنصرين من أفراد القوات المسلحة البحرينية أثناء قيامهم بواجب التضامن العربي في الدفاع عن سيادة اليمن.

وقال الملك محمد السادس، في هذه البرقية، “فعلى إثر استشهاد عنصرين من أفراد القوات المسلحة البحرينية وجرح آخرين أثناء قيامهم بواجب التضامن العربي في الدفاع عن سيادة اليمن الشقيق ووحدته، أتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للأسر المكلومة، وللشعب البحريني الشقيق بأحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

وأضاف الملك محمد السادس “وإذ أجدد لجلالتكم التأكيد على وقوف المملكة المغربية الدائم إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، لأسأله عز وجل أن يحفظكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية والهناء وطول العمر”.

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