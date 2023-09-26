الأمم المتحدة تنتقد حظر الحجاب على الرياضيات الفرنسيات

هبة بريس _ متابعة

وجّهت هيئة الأمم المتحدة خطاباً للجنة الأولمبية الفرنسية يحمل احتجاجاً ومعارضة لقرار منع الرياضيات المسلمات اللواتي يمثلن فرنسا في الألعاب الأولمبية القادمة 2024، من ارتداء الحجاب.

ونشر موقع راديو “أر أم سي” الفرنسي، الثلاثاء، مقطعاً من المراسلة الاحتجاجية التي وصلت بعد تصريحات وزيرة الرياضة الفرنسية، آميلي أوديا كاستيرا، حين عارضت ارتداء الرياضيات في مخلف المنافسات الحجاب، وأصرت على الكشف عن أنفسهن من أجل السماح لهن بخوض منافسات أولمبياد 2024.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن: “لا أحد مخول له فرض لباس على المرأة، سواء رغبت أن ترتديه أو أن تتخلى عنه، وسنعمل على إنهاء كل قرار يقصي الأشخاص اجتماعياً وثقافياً ورياضياً، حين يتسبب في شعوره بنقص أو أفضلية على شخص آخر”.

وأضافت المتحدثة الرسمية للهيئة الدولية، مارتا هورتادو: “هذه القرارات التمييزية ربما تتسبب في نتائج غير محمودة، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على الأديان والمعتقدات، ومن بينها خيار الملابس، تكون مقبولة فقط في ظروف محدودة للغاية، بشرط أن تستجيب لمخاوف مشروعة بشأن الأمن العام”.

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