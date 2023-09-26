بنكيران ..ما روج له الخصوم حول ” زلزال المعاصي “غير صحيح أبدا.

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن البلاغ الأخير للأمانة العامة للحزب، أثنى عليه المنصفون بصفة عامة، فيما ركز العلمانيون والخصوم على النقطة المتعلقة بالعلاقة المفترضة بين الزلازل وبين الذنوب والمعاصي الجماعية.

وشدد ابن كيران في كلمة توضيحية مصورة، الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن ما روج له الخصوم ومن ساءت نيته، مِن أنه كان يقصد بكلامه ساكنة تلك المناطق المتضررة من الزلزال هو أمر غير صحيح أبدا.

وقال ” أنا لست بأحمق لأقول إن ما وقع هو عقاب لهؤلاء الساكنة، بل بالعكس، أنا أحب المغاربة، بل إني أشفق على القطط وغيرها من المخلوقات وأتأثر إن لحقها أذى، أحرى بالإنسان، بصرف النظر عن دينه، أحرى بالإنسان المغربي، أحرى بالمواطنين الذين تضرروا مما وقع”

وأضاف “أشرت في تلك النقطة من البلاغ إلى إمكانية أن يكون الزلزال الذي ضرب المغرب قد يكون بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وهنا أتكلم مع المغاربة وعن المغرب، وليس عن الذين وقع عليهم الزلزال أو المتضررين منه بشكل مباشر.”

وشدد ابن كيران أن علاقته مع ساكنة المناطق المتضررة قائمة على المحبة، مذكرا في هذا الصدد بقدوم عشرات الآلاف من المواطنين إلى لقاء تارودانت خلال 2016، مشيرا إلى أن صعوبة وضعهم أبكته خلال ذلك اللقاء، في وقت تهكم آخرون على مشاعره تلك

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