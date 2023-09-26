3,5 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائ

2023-09-26 / 18:37
هبة بريس _ الرباط

أعلنت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 3,5 مليون درهم لدعم قاعات سينمائية وطنية..

وأوضح المركز السينمائي المغربي في بلاغ له أن قرار اللجنة هذا جاء بعد دراسة الملفات المرشحة للدعم خلال انعقاد دورتها الأولى الاثنين 25 شتنبر 2023 تحت رئاسة محمد خونا، وبحضور أعضائها سميرة الحيمر وأمينة الصيباري ودلال الصديقي وخديجة لعبيد ومحمد حسن بلقاضي وأحمد الغمام وعبد الاله زعيراط.

وأوضح المصدر ذاته أن الدعم المذكور يتوزع على تحديث سينما “مكارما القاعة 10” بالدار البيضاء (1,5 مليون درهم)، ورقمنة كل من سينما “الريف ” بطنجة وسينما “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة بمليون درهم لكل واحدة منهما.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وافقت اللجنة على منح الشطر الثاني من دعم التحديث للقاعة السينمائية “الدوليز بمكناس” المستفيدة منه برسم سنة 2019.

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