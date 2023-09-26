23 ق__تيلا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

هبة بريس _ وكالات

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2353 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1827 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و911 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و604 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و307 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و421 ألفا و500 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و766 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7604 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.

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