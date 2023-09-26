بالفيديو.. النصيري يستعيد تألقه بهدف أمام ألميريا في الدوري الإسباني

2023-09-26 / 18:15
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استعاد الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه بهدف أمام ألميريا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

ووقع المهاجم المغربي هدف التقدم لفريقه في حدود الدقيقة 7.

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‫9 تعليقات

  2. ما شاء الله يوسف النصيري مهاجم من الطراز الرفيع يستحق فريق اكبر من إشبيلية نتمنى ان نراه في فريق انجليزي كبير..

  6. شرف المغاربة وستبقى راسخة في ذاكرة الكورة المغربية والإسبانية يوسف النصيري مزيدا من التقدم والنجاح والتألق والإبداع..

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