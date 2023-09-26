بالفيديو.. النصيري يستعيد تألقه بهدف أمام ألميريا في الدوري الإسباني
استعاد الدولي المغربي يوسف النصيري تألقه بهدف أمام ألميريا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.
ووقع المهاجم المغربي هدف التقدم لفريقه في حدود الدقيقة 7.
⚽️🔥 المغربي يوسف النصيري في المكان المناسب#الدوري_الإسباني | #اشبيلية #LaLiga pic.twitter.com/prfTD4Z2jH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 26, 2023
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
تعودنا على أهداف النصيري الممتازة ..
ما شاء الله يوسف النصيري مهاجم من الطراز الرفيع يستحق فريق اكبر من إشبيلية نتمنى ان نراه في فريق انجليزي كبير..
رأسية بذكريات كأس العالم قطر في ربع نهائي أمام البرتغال..
ماشاء الله على إبن بلدنا المغرب ..
النصيري مهاجم إشبيلية وهدافها ..
شرف المغاربة وستبقى راسخة في ذاكرة الكورة المغربية والإسبانية يوسف النصيري مزيدا من التقدم والنجاح والتألق والإبداع..
النجم المغربي يوسف النصيري مولع في الدوري الاسباني ..
اللهم احفظ أسود الأطلس أينما كانوا وارتحلوا..
حين يزأر يوسف النصيري تكون نتيجة مشرفة..