أفتاتي…بلاغ ” المعاصي ” لا ينسجم مع قناعات الحزب

2023-09-26 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

سجل عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن عبارة الذنوب والمعاصي التي ربطت بزلزال الحوز، ووردت في بيان “للبيجيدي” هي عبارة عن عرض قدمه عبد الإله بنكيران في اجتماع الأمانة العامة للحزب.

وقال أفتاتي في تدوينة على فايسبوك، أن هذه الفقرة لها علاقة بعرض قدمه الأمين العام في اجتماع الأمانة العامة، وكلمته موضوع مناقشة في الأصل في هيئة الأمانة العامة أو غيرها، ولم تكن يوما مقدسة.

وأكد أن الأمانة العامة “للبيجيدي” تتحمل المسؤولية في أن لا تضمن هذه الفقرة في بيانها، ما لم تنسجم مع قناعات الحزب حتى لا يفهم أنها متفقة مع ما يعتبر خطأ عقائديا و فكريا.

واعتبر أن ربط الكوارث الطبيعية بالمعاصي هو عبارة عن “قناعة” تدخل في جملة ما هو شائع ورائج من أخطاء في الثقافة الإسلامية، وفي حالة بيان الحزب فإنها تتضمن إساءة للمتضررين من الزلزال.

ويرى أنه كان من المفروض في الأمانة العامة “للعدالة والتنمية” الاحتياط و التدقيق حتى لا تشوش على الحزب و تدخله في متاهة.

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تعليق واحد

  1. ما دمتم اخترتموه لرئاسة الحزب، فأنتم يتحملون كل الكوارث التي ينطق بها … ألم يقرأ ما قاله عز وجل من ابتلاء المسلمين ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين …)بمعنى أن الإبتلاء ليس عقاب من الله بل امتحان…
    في كل مرة ترشح من كبيرهم مصيبة

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