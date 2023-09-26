النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.. من الرابح ومن الخاسر في المعادلة؟

هبة بريس_ الرباط

لازال الجدل قائما بين نساء ورجال التعليم ممن ظلوا يحلمون بنظام أساسي موحد قالت الوزارة بأنه سيكون محفزا ومنصفا ومشجعا، قالتها الوزارة في أكثر من مناسب خلال مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية..

إذن هو النظام الأساسي الجديد لأصحاب مهنة التعليم، التي تداول المتداولون بشأنه مذكرة تقديم لمشروعه تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الحكومي.

1: ماهو هذا المشروع؟

يندرج مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، كما يندرج هذا المشروع في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.

مشروع هذا المرسوم يأتي كذلك انسجاما وأهداف البرنامج الحكومي 2021-2026)، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية والذي يعتبر تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لتحسين جودة المنظومة التعليمية وبناء النموذج الجديد للمدرسة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع، تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يحدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما يتوخى هذا المشروع كذلك تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.

2: مخاض عسير …ماذا تولّد عن الأمر؟

سعيا إلى تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاق 14 يناير 2023 السالف الذكر، تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد والموحد الذي سيخضع لمقتضياته، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تطبق عليها حاليا إثنا عشر (12) نظاما أساسيا للأكاديميات متخذا طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه. واعتبارا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، ولأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم ولا سيما لتحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش منظومة التربية والتكوين بادرت هذه الوزارة إلى اقتراح مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الذي نسخ وعوض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023.

تقول الوزارة الوصية، إن إعداد مشروع المرسوم هذا تم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر.

وقد تمت صياغة مضامين هذا المشروع بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية:

* تحقيق التكامل والانسجام، من خلال:

– اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في ثلاث (3) هيئات بدلا من الهيئات الست (6) الحالية مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين.

– تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها.

– وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.

* الاستقطاب للمهنة من خلال:

– اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلاءم مع متطلبات الوظيفة.

– تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة.

– اعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر.

* الزامية التكوين الأساس والمستمر، من خلال:

– اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية.

– إقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.

– إحداث مسالك جديدة للتكوين

– مراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.

* تثمين الاستحقاق من خلال إقرار:

– مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين.

– مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها.

– مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.

ولهذه الغاية، فإن مشروع المرسوم المقترح يهدف بالأساس إلى ما يلي:

– إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير.

– ترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.

– ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم .

– تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يروم هذا المشروع كذلك، تحقيق الغايات التالية:

• التوحيد من خلال:

– سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

– توحيد المسارات المهنية من التوظيف إلى التقاعد.

– الاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.

– التحفيز من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى السلم (11).

– إقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.

– مراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميزوإنصاف بعض الفئات.

– مراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.

• الالتزام والمسؤولية عبر:

– إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية.

– إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف.

3: هل أخذت أطراف المشاورات على محمل الجد المقترحات؟

يرى كثيرون من رجال ونساء التعليم أن أطراف المشاورات ” الوزارة والنقابات”، لم يأخذوا بعين الاعتبار على مايبدو مقترحاتهم وتعديلاتهم على مسودة المشروع، فيما يُصر آخرون أن هذا المشروع لا يرقى لتطلعاتهم، بقدر ما هو تقزيم وتقليم دون نتيجة..

بين هذا وذاك، تحول الفايسبوك إلى منصة للنقاش وتداول القصاصات، من بينها تلك التي تضمنت الفئات الخاسرة من هذا الرهان والرابحة من ذلك…

فمن الخاسرين يقول هؤلاء بالترتيب نجد:

*** المتصرفين التربويين لا تعويضات عن الإطار، لا دبلوم، تقزيم الإطار من الإدارة التربوية إلى الإدارة المدرسية، لا آفاق مهنية، مسار مهني محفوف بالمخاطر، وضعية الإعدام المهني للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية (مصير أي متصرف تربوي مكلف بمهام الإدارة المدرسية المادة 54- تقزيم القيمة المعنوية والمادية للإطارة الإطار الوحيد ضمن هيئة الادارة المدرسية والتدبير بدون تعويض تكميلي عن الإطارة (زيادة تعويضات مهام الإدارة المدرسية، وهي مهام التكليف وليست مهام أصيلة وممكن الإعفاء منها في أي لحظة.

*** المتصرفين، حيث حرمانهم من التفتيش الجهوي والمركزي، تقزيم الإطار إلى ممون، لا زيادة في تعويضات الإطار؛

**** المحررون، والتقنيون تقزيم الإطار إلى مختص الإدارة والاقتصاد، لا زيادة في تعويضات الإطار.…

*** أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: لا قيمة مضافة في النظام الجديد.

أما أكبر الرابحين بالترتيب حسب زعم مداولي القصاصات على مواقع التواصل الاجتماعي نجد:

*** موظفي القطاع الحاصلين على الدكتوراه، فتح آفاق جديدة؛ هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وما يترتب عنها من تعويضات ومهام.

*** مفتش الشؤون الإدارية والمالية: توسيع وعاء المهام والسلطة، زيادة تعويضات الإطار، تغيير التسمية.

*** باقي هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم توسيع وعاء المهام والسلطة، وزيادة تعويضات الإطار إحداث فئة جديدة مفتش تربوي ما بعد الباكالوريا لتشمل هذه الهيئة 6 فئات.

*** مختص الإدارة والاقتصاد: زيادة تعويضات الإطار، أفاق مهنية واعدة فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛

*** أساتذة الابتدائي والاعدادى والمختصين التربويين والاجتماعيين فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم، أقدمية اعتبارية للترقي للبعض منهم؛

***الأساتذة المبرزون زيادة تعويضات الإطار، فتح أفاق مهنية؛ 7 مستشاري التوجيه والتخطيط: زيادة تعويضات الإطار؛

*** الممون زيادة تعويضات الإطار؛ و مساعدة تربوي مساعد تقني وإداري سابقا): فتح الدرجة الأولى، زيادة تعويضات الإطار، تغيير التسمية.

4 هيئات نقابية تحتج:

في سياق ذلك، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين ترفض رفضا قاطعا مشروع مرسوم النظام الأساسي، مطالبة بتضمين النظام الجديد مايلي:

* إقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم تثمينا للتكوين الأساس الذي يتلقاه المتصرف التربوي في سلك الإدارة التربوية.

* منح المتصرف التربوي صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة

التربوية؛

* إحداث درجة جديدة للترقي ” الدرجة الممتازة “ب”؛

إلغاء التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية” المقدمة في مشروع النظام الأساسي، والإبقاء على الصيغة الحالية.

* مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب؛ الإفراج الفوري عن لوائح ترقية 2021، وعدم المساس بمسار الترقية للسنوات المقبلة 2022 وما بعدها)؛فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين؛

* فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية؛

* السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية.

تسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية؛

* اعتماد صيغة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر بشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمهمة التي كان

يشغلها، حسب رغبته؛

* الاستجابة العاجلة للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين : ( فوج 2020 2022/ فوج 2023…) إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا، وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التصفي، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري ذات الصلة.

* الإسراع بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الإحداث.

* الرفع من التعويض الهزيل عن السكنى بما يتناسب مع السومة الكرائية الحالية.

هذا وقد دعت النقابة المذكورة، إلى المشاركة بكثافة في الاعتصام الوطني بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومقر البرلمان يوم 27 شتنبر 2023 ، ابتداء من الساعة 10 صباحا تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي؛ معوخوض إضراب وطني يومي 03 و 04 أكتوبر 2023.

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