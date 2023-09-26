مارين لوبان

لوبان: فرنسا تسحب قواتها ودبلوماسييها من النيجر في ظروف مهينة

2023-09-26 / 17:11
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، في فرنسا مارين لوبان، أن أخطاء السياسة الخارجية بإفريقيا أدت إلى طريق مسدود اضطرت فيه باريس لسحب دبلوماسييها وقواتها من النيجر.

وفي تعليقها على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استدعاء السفير وسحب القوات الفرنسية من النيجر، قالت لوبان: “لم يكن هذا قرارا، بل في الواقع لم يكن أمام ماكرون أي خيار… إنه أمر محزن، لأنه بهذه الصورة يتكون انطباع أنه تم طردنا من إفريقيا. لكن لم يكن هناك خيار آخر. نستدعي سفيرنا ونسحب العسكريين في ظل ظروف مهينة. إنه فشل خطير للدبلوماسية الفرنسية”.

وأضافت أن ماكرون كان يأمل بأن سلطة المتمردين في النيجر كانت أضعف مما كانت عليه في الواقع، وكذلك بالتدخل العسكري لمجموعة إيكواس من أجل استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.

وأوضحت: “في حقيقة الأمر لم يحدث شيء من هذا النوع. ويشير تحليل الوضع اليوم إلى أنه لم يمكن بإمكانه عمل أي شيء آخر إلا الإعلان عن الانسحاب”.

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‫10 تعليقات

  3. نتمنى من الإتحاد الإفريقي طرد اللعينة فرنسا من أراضيه لانها استغلت خيرات إفريقيا..

  5. هذه الانقلابات تعتبر صحوة للشعب الافريقي ضد الاستعمار الغربي والتحرر من العبودية الغربية لافريقيا ..

  6. نتمنى أن تعم استفاقة إفريقيا وطرد الديكتاتورية الفرنسية وغيرها من إفريقيا لتستفيد هي وحدها من ثرواتها المتعددة..

  8. فرنسا خسرت جزء كبير من نفوذها لكن لا يزال هناك عملاء لها مثل ساحل العاج وسنغال ونيجيريا ..

  9. أزيد من قرن ونصف وفرنسا تنهب في خيرات افريقيا بحجة التعاون لكن سينقلب السحر على الساحر..

  10. لازالت دول أخرى في أفريقيا التي نهبتم خيراتها وجوعتم وشردتم شعوبها ستخرجون منها اذلة.تعاملكم بعقلية المستعمر ستدفعكم ان تئدوا الثمن خاليا.حرقة النيجر. انقلاب عسكري ذكي.ومدروس.

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