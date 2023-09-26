جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتبرع بـ4 ملايين درهما

2023-09-26 / 17:04
1
هبة بريس

في ظل الفاجعة الأليمة التي ألمت ببالدنا، نتيجة زلزال الحوز، والذي خلف عددا من الوفيات والجرحى والمصابين، وما ترتب عنه من معاناة وآثار نفسية لعائلات الضحايا، تقدمت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بعبارات التعازي والمساواة لعائلات الضحايا، وبخالص الدعاء للشهداء الذين قضوا في هذه الفاجعة وبالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

ومواكبة من جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوقوف على الوضع الذي خلفه الزلزال، والمساهمة في تجاوز آثاره، وعملا بمقتضيات المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فإن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تعلن تخصيصها مساهمة بأربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم) من ميزانيتها لدعم هذا الصندوق.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكريس قيم التكافل والتآزر مع الساكنة المتضررة من الزلزال، والإسهام في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المتضررين وإعادة الإعمار الذي نادى به عاهل البلاد نصره الله وأيده.

كما أشادت الجامعة بالمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في عمليات الإنقاذ والإغاثة والدعم النفس واللوجستي، وروح التضامن العالية التي أبان عنها جميع المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني بمختلف جهات المملكة وكذا الجالية المغربية بالخارج.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هلال: الحكم الذاتي “حل أوحد” لنزاع الصحراء المغربية

هلال: الحكم الذاتي “حل أوحد” لنزاع الصحراء المغربية

2023-09-26 / 21:50
Photo of المغرب يجدد دعمه للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المغرب يجدد دعمه للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2023-09-26 / 21:22
Photo of هلال عن زلزال الحوز…المغرب تعامل بحزم وجدية وتضامن

هلال عن زلزال الحوز…المغرب تعامل بحزم وجدية وتضامن

2023-09-26 / 21:02
Photo of مدير مؤسسة فرنسية ينتقم من تلاميذ بسبب خلاف مع أحد الآباء ( فيديو )

مدير مؤسسة فرنسية ينتقم من تلاميذ بسبب خلاف مع…

2023-09-26 / 20:44
Photo of مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب منه أداء 40 الف درهم

مراكش : سائح أجنبي دخل مصحة لمراقبة طبية فطلب…

2023-09-26 / 20:21
Photo of المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب في ذمة الله

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب في ذمة الله

2023-09-26 / 20:14
Photo of الملك يعزي عاهل البحرين في استشهاد عنصرين من أفراد القوات المسلحة

الملك يعزي عاهل البحرين في استشهاد عنصرين من أفراد…

2023-09-26 / 19:43
Photo of بنكيران ..ما روج له الخصوم حول ” زلزال المعاصي “غير صحيح أبدا.

بنكيران ..ما روج له الخصوم حول ” زلزال المعاصي…

2023-09-26 / 19:00
Photo of أفتاتي…بلاغ ” المعاصي ” لا ينسجم مع قناعات الحزب

أفتاتي…بلاغ ” المعاصي ” لا ينسجم مع قناعات الحزب

2023-09-26 / 18:16
Photo of النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.. من الرابح ومن الخاسر في المعادلة؟

النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.. من الرابح ومن الخاسر…

2023-09-26 / 17:40

تعليق واحد

  1. هههههه تتبرع ههههه
    واش كل ما نهبتم وكتقولوا تبرع !!!!
    بلحيتك يبخرلك يا ولاد الزنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق