جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتبرع بـ4 ملايين درهما

هبة بريس

في ظل الفاجعة الأليمة التي ألمت ببالدنا، نتيجة زلزال الحوز، والذي خلف عددا من الوفيات والجرحى والمصابين، وما ترتب عنه من معاناة وآثار نفسية لعائلات الضحايا، تقدمت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بعبارات التعازي والمساواة لعائلات الضحايا، وبخالص الدعاء للشهداء الذين قضوا في هذه الفاجعة وبالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

ومواكبة من جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوقوف على الوضع الذي خلفه الزلزال، والمساهمة في تجاوز آثاره، وعملا بمقتضيات المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فإن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تعلن تخصيصها مساهمة بأربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم) من ميزانيتها لدعم هذا الصندوق.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكريس قيم التكافل والتآزر مع الساكنة المتضررة من الزلزال، والإسهام في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المتضررين وإعادة الإعمار الذي نادى به عاهل البلاد نصره الله وأيده.

كما أشادت الجامعة بالمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في عمليات الإنقاذ والإغاثة والدعم النفس واللوجستي، وروح التضامن العالية التي أبان عنها جميع المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني بمختلف جهات المملكة وكذا الجالية المغربية بالخارج.

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