جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تتبرع بـ4 ملايين درهما

2023-09-26 / 17:04
0
هبة بريس

في ظل الفاجعة الأليمة التي ألمت ببالدنا، نتيجة زلزال الحوز، والذي خلف عددا من الوفيات والجرحى والمصابين، وما ترتب عنه من معاناة وآثار نفسية لعائلات الضحايا، تقدمت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بعبارات التعازي والمساواة لعائلات الضحايا، وبخالص الدعاء للشهداء الذين قضوا في هذه الفاجعة وبالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

ومواكبة من جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للوقوف على الوضع الذي خلفه الزلزال، والمساهمة في تجاوز آثاره، وعملا بمقتضيات المرسوم المحدث للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فإن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تعلن تخصيصها مساهمة بأربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم) من ميزانيتها لدعم هذا الصندوق.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكريس قيم التكافل والتآزر مع الساكنة المتضررة من الزلزال، والإسهام في توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المتضررين وإعادة الإعمار الذي نادى به عاهل البلاد نصره الله وأيده.

كما أشادت الجامعة بالمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في عمليات الإنقاذ والإغاثة والدعم النفس واللوجستي، وروح التضامن العالية التي أبان عنها جميع المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني بمختلف جهات المملكة وكذا الجالية المغربية بالخارج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

2023-09-26 / 15:30
Photo of درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية الأمان”

درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية…

2023-09-26 / 15:11
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

2023-09-26 / 13:41
Photo of “رشوة” تجر ضابط أمن للتحقيق بالداخلة

“رشوة” تجر ضابط أمن للتحقيق بالداخلة

2023-09-26 / 13:16
Photo of سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

2023-09-26 / 12:34
Photo of أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس البعثة الفرنسية بالرباط

أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس…

2023-09-26 / 12:00
Photo of السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

2023-09-26 / 11:09
Photo of المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

2023-09-26 / 10:38
Photo of تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية إيفوارية

تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية…

2023-09-26 / 09:46
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-26 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق