بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%
قرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 بالمائة دون تغيير.
وسجل البنك في بلاغ صدر عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
ووفق بلاغ البنك، فيتوقع أن يستمر هذا التباطؤ، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم من 6,6% في 2022 إلى 6,0% في المتوسط خلال هذه السنة، ثم إلى 2,6% في سنة 2024.
ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6% إلى 5,6% ثم إلى 2,3% على التوالي.
ولفت البنك، إلى أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.