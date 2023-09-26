بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%

هبة بريس

قرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 بالمائة دون تغيير.

وسجل البنك في بلاغ صدر عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.

ووفق بلاغ البنك، فيتوقع أن يستمر هذا التباطؤ، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم من 6,6% في 2022 إلى 6,0% في المتوسط خلال هذه السنة، ثم إلى 2,6% في سنة 2024.

ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6% إلى 5,6% ثم إلى 2,3% على التوالي.

ولفت البنك، إلى أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.

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