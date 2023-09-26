نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و 43 درجة من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، من الخميس إلى الأحد، بكل من أقاليم العرائش ووزان وتاونات وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والفقيه بنصالح وبني ملال وسطات وشيشاوة والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش واليوسفية وتارودانت.

كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 39 درجة، خلال الفترة ذاتها، بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس والخميسات وخريبكة وخنيفرة وأزيلال والحاجب والحوز وسلا والصخيرات- تمارة وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور.

ومن المتوقع، بحسب النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و 39 درجة، من الجمعة إلى الأحد، بكل من أقاليم النواصر ومديونة والجديدة وأسفي والصويرة وصفرو وإفران واشتوكة -آيت باها وإنزكان وآيت ملول وتزينت وأكادير إداوتنان وطانطان وسيدي إفني وكلميم.

ومن المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 43 درجة، يومي السبت والأحد، بكل من أقاليم السمارة والعيون وبوجدور وطرفاية وأوسرد وواد الذهب.

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