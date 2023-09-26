نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و 43 درجة من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، من الخميس إلى الأحد، بكل من أقاليم العرائش ووزان وتاونات وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والفقيه بنصالح وبني ملال وسطات وشيشاوة والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش واليوسفية وتارودانت.
كما يرتقب، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 39 درجة، خلال الفترة ذاتها، بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس والخميسات وخريبكة وخنيفرة وأزيلال والحاجب والحوز وسلا والصخيرات- تمارة وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور.
ومن المتوقع، بحسب النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و 39 درجة، من الجمعة إلى الأحد، بكل من أقاليم النواصر ومديونة والجديدة وأسفي والصويرة وصفرو وإفران واشتوكة -آيت باها وإنزكان وآيت ملول وتزينت وأكادير إداوتنان وطانطان وسيدي إفني وكلميم.
ومن المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 43 درجة، يومي السبت والأحد، بكل من أقاليم السمارة والعيون وبوجدور وطرفاية وأوسرد وواد الذهب.
10 تعليقات
نطلب لطفك بنا يآرب وبالاخص المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال اللهم برد عليهم..
اللهم نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا عذاب النار إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.واحفظ إخواننا المنكوبين في مناطق الحوز جراء الزلزال اللهم هون عليهم..
يجب الحيطة والحذر من ضربات الشمس وبالاخص المسنين والأطفال الصغار يجب شرب الماء بكثرة..
يعرف فصل الخريف تغيراتها مناخية لهذا يجب الحيطة والحذر ، اللهم اجرنا من النار يوم القيامة وارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين.
اللهم احفظ بلادنا من الكوارث الطبيعية ماظهر منها وما بطن ونطلب السلامة والعافية للجميع يارب.
هذه الحرارة المفرطة ستتبعها أمطار غزيرة رعدية قوية لهذا يجب الحيطة والحذر من صواعق الرعد ولا داعي للخروج من المنزل وخاصة يوم السبت والاحد احذروا..
شهد المغرب خلال الفترة الماضية موجة الحر الغير المسبوقة وهذا أثر سلبيا على الفرشة المائية والسدود والانهار وخاصة الفلاح البسيط الذي طالما عانى من الجفاف وقلة المياه نطلب من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من محنة الفلاح البسيط.
يجب شرب الماء بكمية كافية للتحمل هذه الموجة الحر وكذالك لا تنسوا وضع إناء من الماء أمام منزلكم من أجل الطيور والقطط وباقي المخلوقات جزاكم الله خيرا وجعلها الله لكم في ميزان حسناتكم.
شيئ طبيعي ان تمر هذه الموجة الحر وخاصة ونحن في فصل الخريف الذي يعرف تغيرات المناخ المهم باختصار شديد شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين..
الحرارة المفرطة لا يشعر بها سوى الفقير الذي يبحث عن لقمة العيش وقساوة الزمن عليه وهذا هو خير الكلام ما قل ودل..