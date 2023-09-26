رسميا.. الجزائر تنسحب من سباق استضافة كأس أمم إفريقيا
هبة بريس
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن انسحاب بلاده رسميا من سباق استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بنسختيها المقررتين عام 2025 و2027.
وكشف التلفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة قرر الانسحاب من سباق التنافس على استضافة النسختين، في ظل تقارير تؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد استقر على إسناد تنظيمهما للمغرب والسنغال على الترتيب.
ونقل التلفزيون الجزائري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” عن وليد صادي، رئيس اتحاد الكرة الجديد، قوله “الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027”.
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10 تعليقات
الجزائر ليست مؤهلة لاحتضان كأس إفريقيا المقررة 2025 و 2027 ..
الانسحاب من المشاركة في كأس إفريقيا أحسن رد جزائري..
الجزائر ملاعبها غير صالحة لاستضافة كأس إفريقيا..
على الاتحاد الجزائري لكرة القدم العمل ليلاً ونهارا من أجل تحسين ملاعبها ..
يبقى المغرب المرشح الاقوى لاستضافة كأس إفريقيا 2025 و 2027 ..
الجزائر تحتاج لسنين طويلة من أجل تأهيل وتطوير ملاعبها ..
الجزائر تنسحب ما يعني انهزام من سباق احتضان كأس إفريقيا 2025 و 2027 بسبب عدم جاهزيتها ..
المغرب هو الاقوى في شمال إفريقيا لاسناد مهمة تنظيم كأس إفريقيا..
تحية تقدير واحترام لفوزي القجع العمل الوطني والغيور على الملاعب وكرة القدم ..
الجزائر لا تتوفر على أبسط التجهيزات لاحتضان كأس إفريقيا.مثل البنية التحية والملاعب والفنادق المصنفة والمستشفيات و…