الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”

2023-09-26 / 14:07
13
هبة بريس

وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وفي ما يلي بلاغ الديوان الملكي:

“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

“الأحرار” ينوه بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية

2023-09-26 / 14:35
Photo of “الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

“الأحرار” يشيد بالدور الريادي للملك في تدبير تداعيات الزلزال

2023-09-26 / 14:14
Photo of وفد برلماني يشارك في القمة العالمية الثانية للجان المستقبل

وفد برلماني يشارك في القمة العالمية الثانية للجان المستقبل

2023-09-26 / 13:05
Photo of المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

2023-09-26 / 00:53

تعاون مغربي _ كاميروني في مجال النقل

2023-09-25 / 23:34
Photo of بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته

بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية…

2023-09-25 / 21:14
Photo of انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال

انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق…

2023-09-25 / 15:56
Photo of الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام السمحة

الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام…

2023-09-25 / 15:10
Photo of بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال” على طاولة الحكومة

بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة…

2023-09-25 / 12:39
Photo of بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته من “البيجيدي”

بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته…

2023-09-25 / 11:58

‫13 تعليقات

  4. الله الوطن الملك وعاش الملك محمد السادس نصره الله وحفظه .نتمنى ان يتم تعديل مدونة الأسرة..

  5. الطلاق في المغرب حدث ولا حرج خصوصا
    طلاق شقاق كان سباب في طلاق العديد من الازواج وتشريد الاطفال ..

    1

  8. مند خروج مدونة الاسرة للوجود و العنوسة في أعلى معدلتها و الطلاق يتربع على الارقام القياسية ..

    1

  10. إرتفاع في نسبة الطلاق وتفكك العديد من الأسر.يجب الاقتداء بما جاء في القرأن والسنة وليس ما جاء به الاجانب من افكار نسوية ..

    1

  11. ندعو الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .وأن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم..

  12. على رئيس الحكومة أن يقوم بتنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في مدونة الأسرة..

  13. هناك مواضيع الساعة ومطالب للشعب اين الثروة والفساد. كنا نتمنى ان يتحرك أحد في هذه المواضيع الرئيسية ولا كم لا ترى اجتهاد في المطلوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق