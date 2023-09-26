الملك يكلف أخنوش بـ”إعادة النظر في مدونة الأسرة”
وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وفي ما يلي بلاغ الديوان الملكي:
“وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
13 تعليقات
تكليف الماسونية باعادة النظر في تفكيك الاسرة
مدونة الأحوال الشخصية أو الأسرة فيها عدة اختلالات ضد الزوج ..
مدونة الأسرة لا تخدم الأسرة..
الله الوطن الملك وعاش الملك محمد السادس نصره الله وحفظه .نتمنى ان يتم تعديل مدونة الأسرة..
الطلاق في المغرب حدث ولا حرج خصوصا
طلاق شقاق كان سباب في طلاق العديد من الازواج وتشريد الاطفال ..
نتمنى إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في المغرب وإعادة الدفئ الأسري ..
أنحصرت هموم المواطن المغربي في مدونة الاسرة والغلاء..
مند خروج مدونة الاسرة للوجود و العنوسة في أعلى معدلتها و الطلاق يتربع على الارقام القياسية ..
حقوق الرجل مهضومة ..
إرتفاع في نسبة الطلاق وتفكك العديد من الأسر.يجب الاقتداء بما جاء في القرأن والسنة وليس ما جاء به الاجانب من افكار نسوية ..
ندعو الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .وأن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم..
على رئيس الحكومة أن يقوم بتنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في مدونة الأسرة..
هناك مواضيع الساعة ومطالب للشعب اين الثروة والفساد. كنا نتمنى ان يتحرك أحد في هذه المواضيع الرئيسية ولا كم لا ترى اجتهاد في المطلوب.