ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الخميسات، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة أجرة، حيث مكنت عملية الجس الوقائي من العثور بحوزتهم على 811 قرص مخدر، من بينها 780 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و31 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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