اغتيال رئيس فريق كولومبي بسبب خسارة مباراة

2023-09-26 / 13:28
0
هبة بريس - وكالات

أعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتلتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.

ونجت ابنته من الحادث من دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وذكر النادي في بيان: عائلة تيغرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وقال فرناندو خاراميو رئيس رابطة دوري المحترفين الكولومبي في نعي بايز: التزامه وإخلاصه من أجل تطوير الرياضة بمنطقتنا تركا علامة لا يمكن محوها، كان من الامتياز التعرف عليه.

وأضاف: كان يحظى دائما باحترام أصدقائه بسبب مواقفه القوية والجديرة بالاحترام ولحبه للرياضة التي نشعر جميعا تجاهها بالشغف.

وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تبون يستقبل رئيس اتحاد الكرة في الجزائر و يأمره بالانسحاب من سباق تنظيم الكان

تبون يستقبل رئيس اتحاد الكرة في الجزائر و يأمره…

2023-09-26 / 12:45
Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة ينهزم أمام تنزانيا

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة…

2023-09-26 / 11:27
Photo of العصبة الاحترافية تراعي موعد ذكرى المولد النبوي في برمجة مباريات البطولة

العصبة الاحترافية تراعي موعد ذكرى المولد النبوي في برمجة…

2023-09-26 / 10:21
Photo of حفيظ دراجي: الجزائر ستنسحب من سباق تنظيم كأس افريقيا

حفيظ دراجي: الجزائر ستنسحب من سباق تنظيم كأس افريقيا

2023-09-25 / 17:58
Photo of “هاد الوليد زوين”.. “الفيفا” يتغنى بأداء أشرف حكيمي

“هاد الوليد زوين”.. “الفيفا” يتغنى بأداء أشرف حكيمي

2023-09-25 / 16:29
Photo of رسميا.. أسود الأطلس يواجهون كوت ديفوار بأبيدجان في لقاء ودي

رسميا.. أسود الأطلس يواجهون كوت ديفوار بأبيدجان في لقاء…

2023-09-25 / 12:58
Photo of بعدما تأجل بسبب الزلزال.. الكاف تعلن موعد لقاء المغرب و ليبيريا في أكادير

بعدما تأجل بسبب الزلزال.. الكاف تعلن موعد لقاء المغرب…

2023-09-25 / 12:15
Photo of مباريات البطولة الاحترافية تتواصل اليوم و العساكر يبحثون عن استعادة الصدارة

مباريات البطولة الاحترافية تتواصل اليوم و العساكر يبحثون عن…

2023-09-25 / 11:43
Photo of سابقة في الدوري الأردني.. الحكام حاضرون والأندية غائبة

سابقة في الدوري الأردني.. الحكام حاضرون والأندية غائبة

2023-09-25 / 10:15
Photo of المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره البوتسواني

المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2023-09-24 / 22:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق