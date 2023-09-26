المديرية العامة للأمن الوطني

“رشوة” تجر ضابط أمن للتحقيق بالداخلة

2023-09-26 / 13:16
1
هبة بريس

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة ضابط أمن، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد باشرت تحرياتها في هذه القضية بإشراف من النيابة العامة، بعد تلقيها شكاية من سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة بدعوى التدخل لفائدتها في قضية زجرية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة، الذي تم ضبطه متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

2023-09-26 / 15:30
Photo of درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية الأمان”

درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية…

2023-09-26 / 15:11
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

2023-09-26 / 13:41
Photo of سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

2023-09-26 / 12:34
Photo of أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس البعثة الفرنسية بالرباط

أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس…

2023-09-26 / 12:00
Photo of السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

2023-09-26 / 11:09
Photo of المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

2023-09-26 / 10:38
Photo of تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية إيفوارية

تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية…

2023-09-26 / 09:46
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-26 / 09:09
Photo of تقديم المساعدة ل500 تلميذة بالسلك الإعدادي من إقليم الحوز

تقديم المساعدة ل500 تلميذة بالسلك الإعدادي من إقليم الحوز

2023-09-25 / 23:01

تعليق واحد

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    أتمنى محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين أللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق