سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، أمس الاثنين 25 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر أمني، فقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز 2029 قرص طبي مخدر، وأسلحة بيضاء، وميزان كهربائي، وقطع عديدة من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن ضبط سيدة يشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.

وقد أوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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