أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس البعثة الفرنسية بالرباط
هبة بريس - الرباط
اهتزت ثانوية “ديكارت” التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة الرباط، على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تسريب رسائل بين أستاذ وتلميذته البالغة من العمر 14 سنة، والتي كشف من خلالها عن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها محددا الزمان والمكان.
مباشرة بعد تسريب الرسائل، عبر أباء وأولياء أمور التلاميذ عن احتجاجهم ضد هذه الفضيحة المدوية، قبل أن تخرج إدارة المؤسسة ببلاغ رسمي.
وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسة عن “طرد الأستاذ الذي تبادل رسائل مع تلميذة في الثانوية، تتضمن محتوى غير مقبول”
وعبرت المؤسسة، عن إدانتها لهذا السلوك، مشيرة إلى أنه لم يعد للأستاذ علاقة بالمؤسسة حاليا، وأن المدرسة على تواصل مع عائلة التلميذة.
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3 تعليقات
يجب أن يحاكم أمام القضاء.. وأين تلك الجمعيات التي تدعي الدفاع عن الطفولة والتي لاتفلت فرصة لتهاجم جهات مغربية مدافعة عن أصول الدين؟؟؟ أم أن محل الجريمة يتكلم بلغة غربية؟؟
للأسف أساتذة لايأخذون العبرة ممن أخظأوا من قبلهم ويعرفون أن التحرش والاغتصاب قد يكلفهم فقدان عملهم وأخرون للأسف يرغمون التلاميذ على حضور الساعات الإضافية متجاهلين أن إجبارهم التلاميذ يمكن أن يوثق بواسطة الهواتف المحمولة اتقوا الله يامدرسون فتلاميذكم جلهم فقراء أبناء فقراء لاتحملونهم مالايطيقون.
أين تلك الجمعيات ماتقيش ولدها ولا ابنتها…..ام دائما ينتظرون حتى كما يقال اطيح البقرة هاد يخرجوا. ام انهم يلتقون الدعم من تلك الدولة. يجب على المواطن قطع تلك المدارس الفرنسية. ألم تكفيكم كل ساعة فضيحة. المثلية الشدود الحنسي.بتر صحراء المغرب من الخريطة في مقررات عندهم … هناك مدارس خاصة وطنية في المستوى. ام مدروبين على فرنسا.