أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس البعثة الفرنسية بالرباط

2023-09-26 / 12:00
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هبة بريس - الرباط

اهتزت ثانوية “ديكارت” التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة الرباط، على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تسريب رسائل بين أستاذ وتلميذته البالغة من العمر 14 سنة، والتي كشف من خلالها عن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها محددا الزمان والمكان.

مباشرة بعد تسريب الرسائل، عبر أباء وأولياء أمور التلاميذ عن احتجاجهم ضد هذه الفضيحة المدوية، قبل أن تخرج إدارة المؤسسة ببلاغ رسمي.

وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسة عن “طرد الأستاذ الذي تبادل رسائل مع تلميذة في الثانوية، تتضمن محتوى غير مقبول”

وعبرت المؤسسة، عن إدانتها لهذا السلوك، مشيرة إلى أنه لم يعد للأستاذ علاقة بالمؤسسة حاليا، وأن المدرسة على تواصل مع عائلة التلميذة.

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