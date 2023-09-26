السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

هبة بريس - وكالات

دمر حريق ضخم أكبر مساجد مدينة إسكلستونا السويدية، بعد أقل من ثلاث ساعات على اندلاعه، وقد أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحرق المتعمد.

وفشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الأساسي، فيما ما تزال محاولاتها جارية للسيطرة على الحريق ومنعه من تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد.

وبينما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحريق المتعمد، أكدت متحدثة باسمها أنه ما يزال من المبكر الحديث عن أسباب اندلاع الحريق بانتظار نتائج التحقيق.

وخصصت خدمة الإطفاء نحو خمس عشرة مركبة، وطائرات بدون طيار لمساعدة العناصر في أعمال الإطفاء.

بدوره، قال مسؤول الاتصال في المسجد أنس دينيش، إن الحريق اندلع “جراء هجوم على المصلين”.

وتحدث عن تهديدات سابقة تلقاها المسجد والأسرة التي تعيش بجوار المسجد، وعن تعرض أفرادها لاعتداءات خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقديم عدة بلاغات للشرطة.

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