السويد.. حريق متعمد يدمر مسجدا

2023-09-26 / 11:09
3
هبة بريس - وكالات

دمر حريق ضخم أكبر مساجد مدينة إسكلستونا السويدية، بعد أقل من ثلاث ساعات على اندلاعه، وقد أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحرق المتعمد.

وفشلت فرق الإطفاء في إنقاذ المبنى الأساسي، فيما ما تزال محاولاتها جارية للسيطرة على الحريق ومنعه من تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد.

وبينما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق بالحريق المتعمد، أكدت متحدثة باسمها أنه ما يزال من المبكر الحديث عن أسباب اندلاع الحريق بانتظار نتائج التحقيق.

وخصصت خدمة الإطفاء نحو خمس عشرة مركبة، وطائرات بدون طيار لمساعدة العناصر في أعمال الإطفاء.

بدوره، قال مسؤول الاتصال في المسجد أنس دينيش، إن الحريق اندلع “جراء هجوم على المصلين”.

وتحدث عن تهديدات سابقة تلقاها المسجد والأسرة التي تعيش بجوار المسجد، وعن تعرض أفرادها لاعتداءات خلال العام الماضي، ما أدى إلى تقديم عدة بلاغات للشرطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى الأحد بهذه المناطق

2023-09-26 / 15:30
Photo of درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية الأمان”

درك الجديدة يسقط نصابا زور بطاقة التعريف الإلكترونية “عالية…

2023-09-26 / 15:11
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالخميسات

2023-09-26 / 13:41
Photo of “رشوة” تجر ضابط أمن للتحقيق بالداخلة

“رشوة” تجر ضابط أمن للتحقيق بالداخلة

2023-09-26 / 13:16
Photo of سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

سلا.. إيقاف شخص وحجز 2029 قرص طبي مخدر

2023-09-26 / 12:34
Photo of أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس البعثة الفرنسية بالرباط

أستاذ تحرش بتلميذته.. فضيحة جنسية تهز أحد أشهر مدارس…

2023-09-26 / 12:00
Photo of المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

2023-09-26 / 10:38
Photo of تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية إيفوارية

تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيك محور مباحثات مغربية…

2023-09-26 / 09:46
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-26 / 09:09
Photo of تقديم المساعدة ل500 تلميذة بالسلك الإعدادي من إقليم الحوز

تقديم المساعدة ل500 تلميذة بالسلك الإعدادي من إقليم الحوز

2023-09-25 / 23:01

‫3 تعليقات

  1. هذا المسجد ذهب نتيجة سياسة نشر الحقد و الكراهية ضد الاسلام و المسلمين، من طرف من يتباكون انهم ضحايا الكراهية و يهيجون العالم ضد المسلمين ،اتكلم عن ارهابيي الأمس و اليوم من قتلة الاطفال والرضع و الانبياء

  2. التعايش والتسامح وووووو ها هو الجواب يأتي من الدول الأكثر حضارة وتقدم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق