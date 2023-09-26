المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتبرع بـ30 مليون سنتيم

2023-09-26 / 10:38
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هبة بريس

أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بمبلغ مالي قدره ثلاثة ملايير سنتيم (30 مليون درهم) تضامنا مع ضحايا فاجعة زلزال الحوز.

وتأتي هذه المساهمة، حسب بلاغ للمؤسسة، بعدما سبق أن اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية، تلبية لنداء الوطن، مباشرة بعد وقوع الفاجعة.

ومن ضمن هذه التدابير، يضيف البلاغ، وضع مركبي الاصطياف والاستجمام التابعين لها بكل من مدينتي مراكش وأكادير، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة رهن إشارة الأشخاص المنكوبين، مع التزامها بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهؤلاء المتضررين.

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