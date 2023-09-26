تحرش و كلام نابي.. سائقو سيارات أجرة يثيرون امتعاض المسافرين بمحطة الوازيس

2023-09-26 / 15:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

كلام خادش للحياء، إزعاج للمسافرين، ضوضاء و صراخ و فوضى، عرقلة لحركة السير، سيارات أجرة صغيرة الحجم و أخرى كبيرة مركونة بشكل عشوائي وسط الطريق المكتظة، هذا هو المنظر العام الذي تشهده واجهة محطة القطار الوازيس بالدار البيضاء خاصة في فترات الذروة الزوالية و المسائية.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعين المكان، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة و خاصة الصغيرة الحجم يتحدون التعليمات و التوجيهات التي ما فتئ مراقبو و أعوان المحطة يوصون بها، للتسابق حول الظفر بأكبر قدر من الزبناء الوافدين على المحطة.

و يشكل عدد من سائقي الطاكسيات أمام محطة الوازيس إزعاجا للمسافرين و خاصة الفتيات و النساء، حيث اشتكت العديد منهم من تحرش بعض منعدمي الضمير الذين يقومون بتجاوزات غير مقبولة لا أخلاقيا و لا قانونيا.

كما أن عددا من سائقي سيارات الأجرة يزعجون المسافرين بالصراخ و الكلام النابي تارة، في مشهد يجعل محطة القطار الوازيس شبيهة بمحطة “ولاد زيان”، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أعوان المحطة لإبعاء السائقين و ثنيهم عن إزعاج المسافرين.

و في ظل هاته المعطيات، بات ضروريا على مصالح الأمن التدخل بشكل حازم و صارم من خلال وضع بعض أفراد الأمن في عين المكان و خاصة في فترات الذروة و بالأخص لوقف ممارسات بعض سائقي الطاكسيات و منها ركنهم سياراتهم وسط الطريق للتسابق على الزبناء غير عابئين بحركة المرور التي تشهد ارتباكا كبيرا بسبب ما يقومون به.

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‫3 تعليقات

  1. والله العظيم أقبح وأوسخ قوم وأجشعهم هم سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ذاخل المدن الكبيرة .إلا قليلا منهم .الجهل وقلة الأدب والتحايل والتعالي .

    1

  2. ما تعيشه هذه المحطة مخز و لاًيليق بسمعة المغرب كبلد سياحي أظف الى ذلك حالة قطارات المغرب باستثناء البوراق التي اصبحت في خالة متردية كما ان الأمن يكاد يكون منعدما حيث اصبح الحشيش يدخن بالقطار و الله على ما اقول شهيدا .

  3. اخواني اخواتي..مايقع بمحطة القطار بفاس، والله وبالله وتالله تدمع له العين..قمة البشاعة و القبح.عشت تجربة مع سائقي طاكسيات الحمراء بفاس انا وزوجتي الحامل في الشهر 9 جعلتني شخصا اخر..حتى البزاق لا يستحقونه وهم الغالبية..قطاع طرق بكل ما تحمل الكلمة من حمولة. ولكن الاغرب و العجب هو السكوت الغريب المريب لمختلف المتدخلين من سلطة و شرطة و جمعيات وكذلك نحن الموطنين عيب عيب…

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