العصبة الاحترافية تراعي موعد ذكرى المولد النبوي في برمجة مباريات البطولة

هبة بريس ـ رياضة

أفرجت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، حيث راعت ذكرى المولد النبوي ليستفيد اللاعبون من يوم عطلة مع ذويهم.

و برمجت العصبة الاحترافية المباريات بداية من يوم السبت و على مدار أيام الأسبوع الذي يليه، حيث ستفتتح الجولة الخامسة يوم السبت بداية من الرابعة عصرا بلقاء أولمبيك أسفي و شباب المحمدية.

يوم الأحد سيشهد أربعة مواجهات، أولاها في الرابعة عصرا بين حسنية أكادير و الرجاء الرياضي، و الثانية في السادسة و الربع بين يوسفية برشيد و مولودية وجدة ، و في نفس التوقيت سيواجه المغرب الفاسي خصمه الشباب السالمي.

أما اللقاء الرابع ليوم الأحد فسينطلق في الثامنة و النصف ليلا و سيجمع بين اتحاد تواركة و اتحاد طنجة، بينما لقاء الوداد الرياضي و نهضة الزمامرة سيلعب يوم الأربعاء بداية من السادسة و الربع.

و تمت برمحة قمة الجيش الملكي و نهضة بركان يوم الأربعاء كذلك في الساعة الثامنة و النصف ليلا، بينما اللقاء الأخير عن الجولة الخامسة تمت برمجته يوم الخميس بين المغرب التطواني و الفتح الرياضي بداية من الثامنة ليلا.

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