انقلابيو النيجر يطالبون فرنسا بتحديد جدول زمني لانسحابها

2023-09-26 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

طالب المجلس العسكري في النيجر، أمس الاثنين، فرنسا بسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات، وفق ما أوردت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، قوله، “أُحطنا علمًا عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفيره وقواته من النيجر، ويطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية”.

وأضاف عبد الرحمن، أن “انسحاب القوات الفرنسية من البلاد يجب أن يتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه مع سلطات النيجر من خلال المفاوضات”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.

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‫9 تعليقات

  2. لذلك يجب دعم النيجر ليكون درس وعبرة للدول الاخرى للخروج من عبائة الاستعمار..

  4. اوروبا مشتعلة افريقيا مشتعلهدة الدول العربية مشتعلة الوضع مربك ويشير إلى حرب عالمية ثالثة..

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