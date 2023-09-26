طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بالسهول الداخلية.

كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة بكل من السهول الشمالية والوسطى، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وشمال المنطقة الشرقية ومحليا فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ أيضا تساقط قطرات مطرية متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية مع تناثر الغبار بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للبلاد ، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب-الشرقي وبالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا، بعض الانخفاض الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال رأس غير وجنوب بوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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