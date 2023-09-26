المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

هبة بريس _ الرباط

أدانت المملكة المغربية بشدة العمل الارهابي الاثم الذي استهدف مواقع قوات الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم واعادة الامل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من أفراد قوات الدفاع البحرينية.

وتؤكد المملكة المغربية تضامنها الكامل والموصول مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة هذا العمل الارهابي الجبان، كما تعرب عن تعازيها لمملكة البحرين الشقيقة ولاسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت البحرين، الإثنين، مقتل اثنين من جنودها المشاركين في الحرب في اليمن، ونسبت “العمل الإرهابي” إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثّف محادثات السلام بين المتمرّدين اليمنيين والسعودية

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ “ضابطاً وفرداً… من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف البيان “جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى سقوط “عدد من الجرحى”.

وأشار البيان إلى أنّ هذا العمل الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، يأتي “رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن”.

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