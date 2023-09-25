تعاون مغربي _ كاميروني في مجال النقل

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمراكش، مباحثات مع وزير النقل الكاميروني، جون إيرنست ماسينا نكال بيبيهي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل.

وأعرب السيد عبد الجليل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، عن رغبة البلدين المشتركة في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والكاميرون في جميع مجالات النقل.

وأوضح في هذا الصدد، أن بلدان القارة الإفريقية لديها طموح كبير لتعزيز التبادلات التجارية فيما بينها، وللحد من آفة حوادث السير التي تعيشها، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل تحقيق هذا الطموح.

وأشار إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لتقاسم التجارب الناجحة في مجال السلامة الطرقية، مبرزا الرغبة المشتركة في توقيع اتفاقية ثنائية من أجل تقوية العلاقات في هذا المجال.

من جهته، أوضح وزير النقل الكاميروني، في تصريح مماثل، أن الكاميرون عازمة على تعزيز التعاون مع المغرب في جميع مجالات النقل، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تعد استمرارا لتك التي جرت بين البلدين شهر يوليوز الماضي، والتي همت إعداد عقد-إطار يمكن من تحديد مجالات التعاون على مستويات النقل البري والبحري والجوي والسلامة الطرقية.

وأعرب عن عزم بلاده “مواصلة تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال من أجل مصلحة البلدين”.

وأبرز من جهة أخرى، أن الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تكتسي أهمية بالغة لكونها تمكن من تبادل التجارب والممارسات الفضلى ما بين الدول الإفريقية في هذا المجال، في سبيل حماية الأرواح

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