وفاة الفنان التطواني حسن الزيتوني

2023-09-25 / 22:37
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هبة بريس _ نجلاء مزيان

توفي الفنان المغربي حسن الزيتوني المعروف بلقب “البلدي”، في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين 25 شتنبر 2022.

ونعت الفنانة المغربية فرح الفاسي الفقيد بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، قائلة :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله صديقنا واخونا وحبيب قلوبنا الفنان التطواني حسن الزيتوني انا لله وانا اليه راجعون”.

و بدوره نشر الفنان المغربي زهير البهاوي صورة تجمعه بالفنان التطواني الراحل معلقا عليها عبر ذات المنصة:”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ” با حسن نوارة ديال ” المدينة دائما مبتسم و بشوش ، شكرا لك على الوقفة ديالك معايا من بداياتي وكلامك الطيب و كنت تايق فيا غادي نوصل الله يرحمك يا أيقونة تطوان”.

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