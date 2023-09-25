لبنان يعلن توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية

بعد أيام على حادثة إطلاق النار بالقرب من مدخل السفارة الأميركية في منطقة عوكر في ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، شعبة العلاقات العامة، توقيف مطلق النار في عملية نوعية لشعبة المعلومات.

وبحسب ما جاء في بيان قوى الأمن، أوقف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات، وقد اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة، وتم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

ومساء الأربعاء الماضي، وقع إطلاق النار على السفارة، وأفاد حينها المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون أن “الحادث حصل عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي من دون أن تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة (…) نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

وبعد الحادثة، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيّا، حيث كرر إدانته للاعتداء الذي تعرضت له السفارة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تُكثف تحقيقاتها لكشف ملابساته والضالعين فيه.

وبعد اللقاء عبرت شيّا في تصريح عن تقديرها لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في البلد بمن فيهم ميقاتي، “كما عن مختلف الفئات والأحزاب السياسية والشركاء الأمنيين الآخرين. هذا الدعم يعني لنا الكثير كسفارة أميركية”.

وأضافت “نحن ندرك تماما أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة، ونحن نقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الأمنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بأنهم لن يوفروا أي جهدٍ لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته”.

شيّا شددت على أنه “نحن في السفارة الأميركية لا نشعر بالخوف إثر هذه الحادثة فإجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد”

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