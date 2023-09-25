بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته

2023-09-25 / 21:14
0

قال وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس “منتدى أصيلة”، محمد بن عيسى، إن الآليات التي تأسست عليها منظومة العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية ووضعها الغرب استُهلكت

وحول توجه المغرب في علاقاته السياسية والاقتصادية قال بنعيسى أنه ” يذكر منذ أن كان يعمل وزيرا للخارجية، كان جلالة الملك محمد السادس يكرر كلمة التوازن، ويؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته في كل الميادين. لكن بالطبع التوازن يتطلب فهم الآخر، إذ تبين الآن مما يحدث في الدول الأفريقية تجاه الغرب، أن الأخير لا يعرف هذه الدول، وكان يعرف عنها، والمعرفة عن الشيء ليست معرفته، وهو ما تفاجأ به الغرب.

واضاف ” أعتقد أن الغرب يجب أن يتفهم المعنى الحقيقي للتوازن، كما يجب أن نؤمن بقدراتنا وشبابنا، والمستجدات التي تعيشها شعوبنا، فالعالم يتغير كل يوم بشكل عميق على جميع المستويات والميادين.”

واسترسل بالقول لسبوتنيك ” أتمنى أن ما حدث يجعلنا نراجع ما أقمناه في الماضي، وهناك ضرورة لتغير الأمم المتحدة من مؤسسة كانت تعالج قضايا في تاريخ آخر وشعوب أخرى، لتصبح الأمم المتحدة بشكل اليوم.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال

انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق…

2023-09-25 / 15:56
Photo of الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام السمحة

الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام…

2023-09-25 / 15:10
Photo of بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال” على طاولة الحكومة

بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة…

2023-09-25 / 12:39
Photo of بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته من “البيجيدي”

بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته…

2023-09-25 / 11:58
Photo of برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا بيساو

برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا…

2023-09-24 / 13:12
Photo of الملك: “متمنياتنا للشعب السعودي الطيب بمزيد التقدم والرفعة والازدهار”

الملك: “متمنياتنا للشعب السعودي الطيب بمزيد التقدم والرفعة والازدهار”

2023-09-23 / 12:17
Photo of المغرب يوقع اتفاقية قانون البحار المتعلقة بالتنوع البيولوجي

المغرب يوقع اتفاقية قانون البحار المتعلقة بالتنوع البيولوجي

2023-09-22 / 17:02
Photo of الأغلبية الحكومية تنوه بقرار الإبقاء على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

الأغلبية الحكومية تنوه بقرار الإبقاء على اجتماعات صندوق النقد…

2023-09-22 / 14:08
Photo of أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

أخطاء ماكرون التي أزمت العلاقات بين المغرب وفرنسا

2023-09-22 / 13:46
Photo of “الأغلبية الحكومية” تشيد بروح الانسجام والتضامن بين مكوناتها

“الأغلبية الحكومية” تشيد بروح الانسجام والتضامن بين مكوناتها

2023-09-22 / 12:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق