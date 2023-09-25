بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته

قال وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس “منتدى أصيلة”، محمد بن عيسى، إن الآليات التي تأسست عليها منظومة العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية ووضعها الغرب استُهلكت

وحول توجه المغرب في علاقاته السياسية والاقتصادية قال بنعيسى أنه ” يذكر منذ أن كان يعمل وزيرا للخارجية، كان جلالة الملك محمد السادس يكرر كلمة التوازن، ويؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته في كل الميادين. لكن بالطبع التوازن يتطلب فهم الآخر، إذ تبين الآن مما يحدث في الدول الأفريقية تجاه الغرب، أن الأخير لا يعرف هذه الدول، وكان يعرف عنها، والمعرفة عن الشيء ليست معرفته، وهو ما تفاجأ به الغرب.

واضاف ” أعتقد أن الغرب يجب أن يتفهم المعنى الحقيقي للتوازن، كما يجب أن نؤمن بقدراتنا وشبابنا، والمستجدات التي تعيشها شعوبنا، فالعالم يتغير كل يوم بشكل عميق على جميع المستويات والميادين.”

واسترسل بالقول لسبوتنيك ” أتمنى أن ما حدث يجعلنا نراجع ما أقمناه في الماضي، وهناك ضرورة لتغير الأمم المتحدة من مؤسسة كانت تعالج قضايا في تاريخ آخر وشعوب أخرى، لتصبح الأمم المتحدة بشكل اليوم.”

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