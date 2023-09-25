المغرب يقدم دعماً لاستيراد مليوني طن من القمح

2023-09-25 / 19:56
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قال “المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني” أن المغرب سيقدم دعماً لاستيراد ما يصل إلى مليوني طن متري من القمح اللين في الفترة بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنفيذ برنامج استيراد كبير لتعويض الإنتاج المحلي الذي تأثر بسبب الجفاف.

وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني أن وزارتي الفلاحة والمالية وافقتا على استيراد هذه الكمية من القمح خلال الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر، على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.

وبعد أن تسبب الجفاف في انخفاض المحصول المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد أولياص لموسم 2023-2024 استهدف فيه 2.5 مليون طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر

وأشارت توقعات سابقة إلى أن المغرب سيسعى لزيادة كمية القمح المستوردة بعد أن قدّر قطاع المطاحن في المغرب احتياج البلاد لاستيراد نحو خمسة ملايين طن من القمح هذا الموسم.

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تعليق واحد

  1. اين المخطط الأخضر هل فقط للطماطم والخضر للتصدير ؟ لقد ضحكوا علينا بالمخطط الأخضر لزراعة الخضر والفواكه وتصديرها فقط اما المغاربة فلهم المخطط الأسود.

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